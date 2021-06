O internacional galês Ben Davies construiu uma forte amizade com Christian Eriksen nos tempos em que os dois se cruzaram no Tottenham e manifestou o desejo de voltar a ver o amigo dinamarquês a jogar quando estiver totalmente recuperado dos problemas cardíacos revelados no decorrer do jogo com a Finlândia no início do Euro2020.

A Dinamarca, como se sabe, perdeu o primeiro jogo, diante da Finlândia (0-1), marcado pelo incidente com Eriksen, mas acabou por garantir a qualificação direta para os oitavos de final, ao garantir o segundo lugar do Grupo B com uma goleada à Rússia (4-1) na segunda-feira à noite. Uma vitória que colocou a Dinamarca no caminho do País de Gales de Ben Davies num jogo que está marcado para o próximo sábado.

«Em primeiro lugar, eles merecem muito crédito pela forma como lidaram com tudo desde o que aconteceu com o Christian. Recuperar e vencer da forma como o fizeram foi top», começou por destacar o internacional galês em declarações à Sky Sports.

Davies chegou ao Tottenham em 2014, um ano depois de Eriksen e os dois jogaram juntos até 2020, altura em que o criativo médio dinamarquês saiu para o Inter Milão, acabando por sagrar-se campeão de Itália em 2021. Apesar da separação, os dois amigos mantiveram-se em contato e Davies contou agora como acompanhou o incidente que marcou o Euro2020. «Foi horrível estar a acompanhar o que estava a acontecer, sem saber o que ia acontecer e como é que a família ia ficar, mas já falei com o Christian e ele está animado», contou.

Davies manifestou ainda o desejo de voltar a ver o amigo a jogar nos relvados. «A seleção dinamarquesa fortaleceu-se à volta dele. O apoio que ele recebeu do mundo do futebol foi incrível, mas agora é a altura de lhe darmos privacidade, deixá-lo recuperar e esperar que o possamos ver jogar futebol brevemente», atirou.

Uma esperança assente nas conversas que Davies manteve com Eriksen. «Sou um bom amigo do Christian. Falo com ele regularmente, fui vê-lo o ano passado a Milão. Ele está a recuperar em casa, com a família e está a ficar melhor», destacou ainda o internacional galês.