Dries Mertens, com 1,69m, é um dos jogadores mais baixos da seleção da Bélgica, adversário de Portugal nos oitavos de final do Euro2020, e acaba por sofrer nos meínhos dos diabos vermelhos, ao ponto da conta oficial da seleção belga ter feito um apelo para não fazerem «bullying» ao experiente avançado do Nápoles.

Um apelo feito esta quinta-feira nas redes sociais acompanhado por um vídeo em que Lukaku e companhia trocam bolas altas, para desespero do pequeno avançado de 34 anos, incapaz de as alcançar.

Ora veja: