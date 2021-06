Raúl de Tomás, antigo avançado do Benfica, atualmente no Espanhol, recorreu à conta pessoal no Instagram para sair em defesa de Alvaro Morata, avançado da seleção espanhola que foi muito contestado pelos adeptos depois do empate sem golos diante da Suécia, no Euro2020.

«Não sabem o dano que fazem. Eu, como companheiro de profissão e partilhando a mesma posição em campo, defendo que as opiniões e gostos serão sempre respeitados, mas as faltas de respeito por um jogador da nossa seleção são dececionantes. Para um país poder ganhar é preciso apoiar até o último jogo, aconteça o que acontecer. É por isso que sou espanhol, por isso amo a Espanha, porque quando estamos unidos, nada pode parar este país», destacou o avançado.