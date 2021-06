A poucas horas do jogo com a Bélgica, da segunda jornada do Euro 2020, a federação dinamarquesa publicou uma mensagem assinada pelo capitão, Simon Kjaer.

«Têm sido dias muito particulares, nos quais o futebol não foi o mais importante. Um choque, que fará parte de mim - e de todos - para sempre! A única coisa importante, que realmente importa, é que o Christian está bem!! Estou orgulhoso do nosso comportamento enquanto equipa e como estivemos unidos nestes momentos difíceis. Sinto-me tocado e grato por todo o apoio», começa por referir o defesa.

«Vamos entrar em campo, frente à Bélgica, com o Christian nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Isso dá-nos paz e permite que estejamos focados no jogo. Vamos jogar pelo Christian, e como sempre por toda a Dinamarca. Essa é a maior motivação de todos nós. Como sempre: daremos o nosso melhor!», acrescentou Kjaer.

Na manhã desta quinta-feira ficou a saber-se que Eriksen, que sofreu um colapso cardíaco no jogo com a Finlândia, vai passar a ter um desfibrilhador implantado.