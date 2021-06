No Euro 2020 foi batido duas vezes o recorde de jogador mais jovem da história do torneio: primeiro foi o inglês Jude Bellingham a assumir esse estatuto (17 anos e 349 dias), mas apenas seis dias depois foi superado pelo polaco Kacper Kozlowski (17 anos e 246 dias).

Em menos de ano e meio, o médio foi do pesadelo ao sonho. A 10 de junho de 2020 podia ter perdido a carreira, ou até mesmo a vida, na sequência de um acidente de viação que envolveu um carro em que seguiam quatro jogadores do Pogón Szczecin.

@PogonSzczecin poinformowała na stronie internetowej, że trzech piłkarzy, którzy ucierpieli w piątkowym wypadku samochodowym, jest już w domu. W szpitalu na dalszej obserwacji pozostaje Kacper Kozłowski.➡️https://t.co/PsRyfDmvKr pic.twitter.com/i0xESlls7V — TVP3 Szczecin (@tvp3szczecin) January 11, 2020

Kozlowski já tinha quatro jogos pela equipa principal deste emblema, e tinha feito a estreia na Liga polaca ainda com apenas 15 anos, sete meses e três dias.

O acidente colocou todos os sonhos em suspenso. Kozlowski foi o elemento que sofreu ferimentos mais graves: fraturou três vertebras lombares e teve de passar por uma recuperação dura e prolongada. Usou um espartilho especial durante algumas semanas, e só voltou aos treinos (individuais) em junho desse ano.

Contra todas as expectativas, perante a gravidade da situação que tinha enfrentado, recuperou a tempo de ser uma das figuras da Liga polaca em 2020/21, na qual o Pogón Szczecin conseguiu um histórico terceiro lugar. Kozlowski somou 20 jogos, um golo e três assistências.

Estreou-se na seleção no passado mês de março, frente a Andorra, ainda a tempo de ser incluído por Paulo Sousa na convocatória para o Euro2020. Kozlowski não foi utilizado na derrota contra a Eslováquia, na ronda inaugural, mas foi a primeira alternativa que o treinador português tirou do banco no jogo com a Espanha, deste sábado, logo ao minuto 55.

Kozlowski tornou-se assim o jogador mais jovem de sempre a alinhar num Europeu. Menos de um ano e meio depois de um acidente que lhe podia ter roubado todos os sonhos.

Este texto foi baseado no perfil de Kacper Kozlowski que pode ler no dossier dedicado à seleção da Polónia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.