Declan Gallagher continua a ser uma figura controversa na Escócia. O futuro central do Aberdeen foi chamado por Steve Clarke para, muito provavelmente, ser o central de recurso no banco escocês. Aos 30 anos está no Euro2020, que é um lugar muito mais recomendável do que aquele em que esteve em 2013: a prisão. É o cromo do dia.

Formado no Celtic, Gallagher foi condenado a três anos de prisão após um ataque violento durante uma festa de aniversário de casamento, em 2013. Ainda jogou pelo Livingston ao ser libertado sob fiança, mas quando o recurso foi indeferido acabou mesmo por ir para a prisão. Posteriormente regressou ao Livingston, mas foi a mudança para o Motherwel que o catapultou, para além de ter mantido uma distância segura do comportamento anterior.

Ainda assim a primeira chamada à seleção, em 2019, gerou polémica. «Ele já disse que está arrependido do incidente. Ele reconstruiu a carreira, teve de estar fora, olhar para si próprio, para o estilo de vida, e foi-lhe dada uma segunda oportunidade», disse Steven Reis, membro da equipa técnica da seleção escocesa.

Na próxima época será jogador do Aberdeen.

Este texto foi baseado no perfil de Declan Gallagher que pode ler no dossier dedicado à seleção da Escócia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.