A Associação Dinamarquesa de Futebol (DBU) informou, esta sexta-feira, que o futebolista Christian Eriksen já foi operado para colocar o desfibrilhador imputado e, inclusive, já teve alta hospitalar.

O internacional dinamarquês de 29 anos, do Inter de Milão, já visitou mesmo os colegas, no estágio da seleção que participa no Euro 2020.

«O Christian Eriksen enfrentou com sucesso uma operação e teve alta hoje [sexta-feira]. Hoje também visitou a equipa nacional em Helsingor – e daí ele vai para casa e passar tempo com a sua família», referiu a DBU, em comunicado, esta tarde.

Na mesma nota, Eriksen deixou uma mensagem através da DBU.

«Muito obrigado pelo grande número de saudações. Foi incrível ver e sentir. A operação correi bem e estou bem dentro das circunstâncias. Foi muito bom ver os rapazes de novo depois do jogo fantástico que eles fizeram ontem [ndr: quinta-feira, na derrota por 2-1 com a Bélgica]. Não preciso de dizer que vou estar a torcer por eles na segunda-feira, contra a Rússia», referiu o jogador.

Eriksen colapsou em campo no jogo da primeira jornada do Euro 2020, no passado sábado, ante a Finlândia, já bem perto do final da primeira parte, num lance dramático, fruto de uma paragem cardíaca.