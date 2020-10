A Geórgia apurou-se esta quinta-feira para a final do play-off de qualificação para o Euro 2020, ao vencer na receção à Bielorrússia, por 1-0.

Em Tbilisi, Okriashvili, de penálti, marcou o único golo da partida, aos sete minutos.

A Geórgia está assim na final deste play-off: fica à espera do resultado entre a Macedónia do Norte e o Kosovo para ver quem defronta no jogo decisivo de acesso ao Europeu que se disputa no próximo ano.