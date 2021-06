O defesa Milan Skriniar foi eleito, pela UEFA, como o homem do jogo entre Polónia e Eslováquia, da primeira jornada do grupo E do Euro 2020, ganho pelos eslovacos esta segunda-feira.

Skriniar, central do Inter de Milão, decidiu aos 69 minutos o jogo de São Petersburgo, que acabou com um 2-1 para a Eslováquia. Skriniar tem 26 e joga desde 2017 no Inter.



Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)



Polónia-Eslováquia: