A Espanha tentou, tentou, mas acabou o jogo com a Suécia sem ser capaz de fazer um único golo. Mas não foi tudo mau. A exibição de Pedri, um menino de 18 anos, encantou gente importante.



Gary Lineker, por exemplo, foi um dos mais entusiasmados nos estúdios da BBC. O antigo ponta-de-lança inglês, que passou no Barcelona de 1986 a 1989, teve a avaliação mais inspirada.



«O Pedri é tão bom que até o Messi lhe passa a bola», afirmou Lineker, lembrando a parceria que o espanhol e o argentino têm no atual Barcelona.



Cesc Fabregas, homem com 110 internacionalizações por Espanha e agora a jogar no Mónaco, juntou-se nas palavras elogiosas. «Vai ser uma super estrela. O Pedri tomava a iniciativa, rompia linhas e mostrava um entendimento com o Jordi Alba. A Espanha tem aqui um génio.»