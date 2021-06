Já viu o golo de Patrik Schick no Escócia-República Checa? Então tem mesmo de começar por aí. Está AQUI o vídeo obrigatório. Schick fez o melhor golo do Euro 2020 - parece seguro já afirmar isso - e no final explicou o 'milagre' conseguido. Um pontapé de uma vida, feito a 45,5 metros da baliza escocesa.



«Na primeira parte vi o guarda-redes da Escócia [Marshall] muitas vezes fora da área. Esperei pelo momento que achei oportuno, porque esse foi o posicionamento dele quase sempre. Quando vi a bola à minha frente decidi arriscar. Foi instintivo», disse aos jornalistas, após a vitória checa por 2-0.



E até onde pode ir esta República Checa, uma equipa sem as mesmas estrelas que já teve noutros torneios? «Não é fácil jogar contra nós. Temos jogadores que trabalham no duro. A Escócia não era um oponente fácil, mas entrámos no jogo a saber o que queríamos.»



Jaroslav Shilhavy, selecionador checo, disse que Schick faz «muitas vezes» nos treinos aquele remate do meio-campo e que já tinha tentado «uma vez» a sorte em jogo. Saiu bem no dia certo.