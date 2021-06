A Seleção vai partir ainda esta quinta-feira para Budapeste, onde vai instalar o «quartel-general» para o Euro2020, mas antes da mudança teve 16 jogadores no relvado principal para um último treino na Cidade do Futebol.

Fernando Santos trabalhou com os jogadores que não foram utilizados no jogo de preparação da véspera, ou então que jogaram menos tempo nessa goleada por 4-0 a Israel: Danilo, José Fonte, Diogo Jota, Renato Sanches, João Palhinha, Sérgio Oliveira, Gonçalo Guedes, João Moutinho, Pedro Gonçalves, João Félix, André Silva, Rafa Silva, Nélson Semedo e Raphael Guerreiro.

No relvado estiveram também os guarda-redes Rui Patrício e Rui Silva. Este último fez os noventa minutos do jogo com Israel, naquela que foi a sua estreia pela equipa das quinas. Fernando Santos assumiu, após o encontro, que Anthony Lopes é que estava previsto jogar, mas está lesionado, motivo pelo qual também não treinou esta quinta-feira.

Os restantes jogadores fizeram trabalho de recuperação.

A equipa das quinas viaja para Budapeste após o almoço.