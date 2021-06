O selecionador nacional, Fernando Santos, não teve o grupo completo no primeiro treino realizado no Estádio Illovszky Rudolf, a casa que o Vasas empresta à equipa das quinas nas próximas semanas, para preparar os jogos do Euro2020.

Anthony Lopes continua a recuperar da lesão que o afastou do jogo de preparação com Israel, no qual ia ser titular (foi rendido por Rui Silva), e falhou o treino da manhã desta sexta-feira.

Na primeira sessão de trabalho em solo húngaro, além de Rui Patrício e Rui Silva que fizeram trabalho específico, os jogadores de campo foram divididos em três grupos que fizeram corrida, o «meiinho» e alguns alongamentos. Isto durante o que foi possível ver nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O primeiro treino começou com uma homenagem a Neno, antigo internacional português do Benfica e do Vitória de Guimarães, que morreu aos 57 anos na noite de quinta-feira.