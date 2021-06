Gareth Bale apresentou-se ao seu melhor nível em Baku e, mesmo com uma grande penalidade desperdiçada, fez duas assistências para o triunfo do País de Gales sobre a Turquia (2-0), que deixa a equipa comandada por Rob Page muito perto de regressar aos oitavos de final, como há cinco anos, no Euro2016. A Turquia, por seu lado, ainda sem um golo ao fim de dois jogos, está praticamente condenada a regressar a casa mais cedo e colocou algumas dificuldades a Artur Soares Dias com um «sururu» no final o jogo.

O jogo terminou com uma efusiva festa dos galeses, mas antes tinha começado com festa turca nas bancadas, com as bandeiras vermelhas com o quarto crescente em clara maioria, reforçadas pelo apoio dos adeptos azeris, o país irmão da Turquia. Na memória de todos estava o jogo épico de 1997, relativo à qualificação para o Mundial de 1998, em que a Turquia acabou por golear por 6-4, com quatro golos da lenda Hakan Sukur, num jogo em que o País de Gales, com o selecionador Rob Page em campo, esteve por três vezes em vantagem (2-0, 3-2 e 4-3).

Um jogo que começou de forma entretida, com o País de Gales a dar um pontapé longo para a frente, a marcar, desde logo, as diferenças entre as filosofias adjacentes ao futebol das duas seleções. Os britânicos a apostar claramente num futebol vertical, com o «gigante» Moore a ganhar muitas bolas nas alturas, para depois Gareth Bale e Ramsey procurarem tirar rendimento das segundas bolas. Os turcos, por seu lado, com um futebol mais pensado, procurando subir no terreno, em bloco, de forma mais sustentada.

Demiral, antigo jogador do Sporting, começou desta vez no banco, depois de aberto caminho para o triunfo da Itália, na ronda inaugural, com um autogolo a favor os transalpinos. Rob Page, por seu lado, apostou exatamente no mesmo onze que tinha empatado com a Suíça (1-1). Dois estilos bem diferentes que permitiram um jogo aberto, com muitos espaços. Burak Yilmaz teve uma boa oportunidade para marcar, mas era Gareth Bale, mais recuado do que é habitual, que dava cartas no relvado, com passes bem medidos, a lançar os companheiros para a área turca.

Os passes de Bale permitiram duas oportunidades claras a Ramsey e a terceira, já perto do intervalo, acabou mesmo por resultar em golo. Um grande passe do jogador do Real Madrid que fez a bola sobrevoar a defesa turca: Ramsey destacou-se na área, recebeu a bola no peito e bateu Çakir, pela primeira vez, com um desvio subtil. Ainda era cedo, mas o País de Gales dava um passo significativo para nova presença nos oitavos e final (no Euro 20016 chegou mesmo às meias-finais e foi eliminado por Portugal].

Senol Günes não esperou muito mais e, logo a abrir a segunda parte, recompôs a sua equipa com as entradas de Yazici e Demiral que tinham sido titulares no primeiro jogo. Como se esperava, a Turquia entrou mais forte no segundo tempo, Yilmaz voltou a ameaçar o golo, com um remate acrobático, mas o País de Gales vinha preparado para isso e, numa transição rápida, Gareth Bale «cavou» uma grande penalidade que podia deixar a sua equipa numa posição mais confortável. Mas o extremo que na última temporada jogou no Tottenham estava em campo para fazer os companheiros brilhar e, quando foi chamado a ser protagonista, atirou de forma disparatada por cima da trave. Um falhanço que deu uma nova vida à Turquia que voltou a acreditar.

O jogo foi-se tornando mais tenso com o aproximar do final e Artur Soares Dias sentiu dificuldades para travar um «sururu» provocado por Yilmaz, distribuindo amarelos por cinco jogadores. Mas, já em tempo de compensação, Gareth Bale acabou com todas as dúvidas, saindo a jogar, num canto curto, junto à linha de fundo, para oferecer o segundo golo a Conner Roberts. Estava feito.

Com quatro pontos, o País de Gales lidera o Grupo A, com quatro pontos, mais um do que a Itália que vai agora defrontar a Suíça, enquanto a Turquia está no último lugar, ainda sem ter festejado um golo.