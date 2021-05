Depois dos Europeus de 2012 e 2016, e dos Mundiais de 2014 e 2018, o Maisfutebol volta a integrar a Guardian Experts' Network, desta feita para o Euro2020. Uma vez mais, o nosso jornal é o representante português numa rede de meios de comunicação que abrange todas as seleções que marcam presença no torneio continental.

Cada jogador é uma história.

Um trajeto próprio, mais ou menos acidentado, que define o carácter e a forma de estar em campo.

Para melhor entender um jogador, é preciso compreender o que moldou, o que o motiva.

Foi com base nesta ideia que a Guardian Experts’ Network decidiu apresentar os protagonistas do Euro2020.

Damos destaque a um jogador por equipa, mas não propriamente por ser a principal estrela da equipa, vamos mais pelo estatuto com que chega ao Campeonato da Europa e, acima de tudo, pela história que carrega.

Seguindo a ordem alfabética, apresentamos agora quatro protagonistas do Grupo C: desta vez temos o internacional dos Países Baixos que é um dos futebolistas mais extravagantes do mundo, o ucrâniano que festejou nem um louco após vencer Portugal, o gigante austríaco e o macedónio que para além de jogar futebol, sabe fazer bolos maravilhosos.

Conheça os protagonistas do Grupo C do Euro2020.