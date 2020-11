Hungria e Islândia discutem esta quinta-feira o apuramento para o Euro2020, no play-off, mas o jogo não começou bem para a seleção da casa.

Logo aos dez minutos, Sigurdsson deu vantagem aos nórdicos com a preciosa ajuda do guarda-redes adversário: o médio do Everton bateu um livre na meia-direita, a bola foi à figura de Gulacsi, mas o guardião do Leipzig deixou escapar a bola por entre as mãos.

Recorde-se que quem vencer esta eliminatória vai juntar-se ao grupo F do Europeu, do qual fazem parte Portugal, França e Alemanha.