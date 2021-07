Inglaterra apurou-se no sábado para as meias-finais do Euro2020, ao golear a Ucrânia por 4-0, marcando encontro com a Dinamarca, num jogo que será disputado em Londres.

A euforia tomou conta dos adeptos ingleses, que estão confiantes de que o título «vai voltar para casa» e os jogadores celebraram no dia seguinte ao apuramento de forma… original.

Vários atletas da seleção dos ‘Três leões’ decidiram celebrar recorrendo… a unicórnios. Isso mesmo pode ver na galeria e no vídeo associados a este artigo.