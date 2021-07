O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai propor à Câmara dos Comuns o prolongamento, a título excecional, do fecho dos bares das 22h30 para as 23h15 para o próximo domingo, dia da final do Euro2020.

A proposta do adiamento dos bares está relacionada com a possibilidade da final do torneio, marcada para as 20h00, poder vir a contar com um prolongamento ou desempate por grandes penalidades, o que adiaria o final do jogo para lá das 22h30.

Uma proposta que está a contar com a qualificação da Inglaterra para a final, embora a equipa comandada por Gareth Southagate tenha ainda de jogar, esta quarta-feira, a meia-final com a Dinamarca.

«Numa altura em que a nação vai estar unida para a final do Euro marcada para o próximo domingo, vamos conceder um tempo extra às licenças para que os adeptos possam ver o jogo todo sem o receio de serem expulsos antes do final. Estamos todos a apoiar a Inglaterra para que possa lá chegar», referiu uma fonte de Downing Street à imprensa britânica.

A proposta, que permite o adiamento do fecho dos bares por mais 45 minutos, deverá ser apresentada ainda esta terça-feira na Câmara dos Comuns para estar em vigor no próximo domingo, com ou sem a Inglaterra na final.