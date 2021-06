Harry Kane vai juntar-se a Manuel Neuer na luta pelos direitos LGBT na partida entre a Inglaterra e a Alemanha desta terça-feira.

Num comunicado nas redes sociais, a federação inglesa anunciou que o capitão da seleção dos «Três Leões» vai usar uma braçadeira com o símbolo da comunidade, algo que Neuer, capitão dos germânicos, tem feito durante o Euro 2020.

Inglaterra e Alemanha defrontam-se esta terça-feira, a partir das 20h00, em jogo dos oitavos de final do Euro.

❤️🧡💛💚💙💜@HKane will join @DFB_Team's Manuel Neuer in wearing a rainbow captain’s armband for tomorrow’s game at @wembleystadium to mark the end of Pride month, as the #ThreeLions stand in allyship with LGBTQ+ communities around the world. pic.twitter.com/ML8yEnz6Gn