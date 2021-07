José Mourinho considera que a Inglaterra desperdiçou uma grande oportunidade para festejar o seu primeiro título como campeã da Europa, na sua habitual análise na rádio TalkSport, na qual aponta o dedo ao selecionador Gareth Southgate, mas também aos jogadores.

Já perto do final do jogo, Gareth Southgate prescindiu de Walker e Henderson para lançar Sancho e Rashford, certamente a pensar nos pontapés de penálti, mas a verdade é que os dois acabaram por falhar, tal como o jovem Saka.

«Para mim, enquanto treinador, é difícil perceber as substituições de Walker e Henderson por Rashford e Sancho. Antes de um pontapé de canto, tiras dois bons jogadores, que defendem bem, e fazes entrar dois jogadores a frio, que não são defesas?», começou por questionar o treinador que já está a trabalhar com a Roma.

A Inglaterra acabou por cair no desempate por grandes penalidades e aí Mourinho também foi critico. «É especialmente difícil deixar Saka como responsável pelo último. Penso que é muita coisa para um miúdo ter tamanha responsabilidade nos ombros naquele momento. Mas não sei se tenho de perguntar ao Gareth [Southgate] ou aos outros jogadores que, quando deviam estar ali, não estavam. Estou a falar de jogadores que deviam estar ali e não estavam. Acho que o Gareth é um treinador honesto, que protege o grupo. Estas situações acontecem e pessoas como ele não expõem os jogadores. Onde estava Sterling? Onde estava John Stones? E Luke Shaw?», perguntou o treinador português.

Além de Saka, falharam também Sancho e Rashoford. «Para eles é muito difícil entrar e bater um penálti depois de tocarem uma ou duas vezes na bola. Para Saka, que ficou com o destino da sua equipa nas mãos, é demasiado», destacou ainda Mourinho na rádio com quem manteve uma colaboração ao longo do Euro2020.

Apesar de tudo, Mourinho considera que, a partir de agora, vai ser preciso dar atenção a esta Inglaterra, sobretudo já no próximo ano, no Mundial do Qatar. «Depois de uma meia-final num Campeonato do Mundo e agora com o Euro2020, penso que as pessoas precisam de olhar para a seleção com outros olhos», disse ainda.