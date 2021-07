Christian Eriksen voltou a aparecer em público e um jovem adepto aproveitou para tirar uma selfie que já se tornou viral nas redes sociais. Depois das imagens marcantes do internacional dinamarquês caído no relvado, bem como outras publicadas no hospital, o jogador do Inter surge agora sorridente.

«Fiquei nervoso e sem palavras quando lhe fui pedir para tirar a fotografia. Mas estou muito feliz. Estava na praia a gravar um anúncio e vi-o quando estava a almoçar. Ele disse logo que sim», contou o pequeno Bjorn Bindzus ao jornal dinamarquês BT, depois de ter encontrado o internacional dinamarquês junto à praia de Tidvilde Strand, a sessenta quilómetros de Copenhaga.

Esta será uma das primeiras aparições em público de Eriksen desde que deixou o hospital, uma semana depois de ter desfalecido na estreia da Dinamarca frente à Finlândia.

A foto publicada pelo jovem Bjorn já conta com quase 268 mil visualizações em poucas horas no Instagram.