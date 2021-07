Leonardo Bonucci garantiu esta sexta-feira que a Itália não terá medo de discutir o título do Euro2020 diante da Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, e considera que uma eventual conquista seria «importante, face aos anos difíceis» do futebol italiano.

«A possível vitória no domingo seria importante para o movimento futebolístico italiano, para todos os jogadores, para a Federação, por tudo o que significaria após alguns anos difíceis», começou por dizer o defesa central, durante uma conferência de imprensa à distância.

«Vamos assistir ao melhor espetáculo da Itália, da Inglaterra e dos árbitros, mas jogar em casa da Inglaterra não nos mete medo», acrescentou logo de seguida.

Os adeptos britânicos estarão, certamente, em maioria no recinto que vai acolher a grande final, mas o jogador da Juventus frisa que a squadra azzurra «só pensa em jogar futebol e em divertir-se».

Enfrentar jogadores como Harry Kane, de 27 anos, ou Raheem Sterling, de 26, será uma «luta entre jovens e velhos», visto que Bonucci tem 34 e o presumível parceiro no eixo da defesa, Giorgio Chiellini, já conta com 36.

«Eles têm atacantes muito fortes, vamos precisar de ter muito cuidado na defesa por parte de toda a equipa. Sabemos que eles podem criar-nos perigo e teremos de ter cuidado com a velocidade», concluiu.

No domingo, a Itália, vencedora do Euro1968, e Inglaterra, campeã mundial em 1966, lutam pelo título no Estádio de Wembley, em Londres, num encontro agendado para as 20h00 e que será dirigido pelo holandês Björn Kuipers.