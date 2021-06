A Suíça eliminou a França esta segunda-feira e vai encontrar a Espanha nos quartos de final do Euro 2020 de futebol. Os helvéticos venceram por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após o 3-3 no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

Aos 15 minutos, o avançado do Benfica, Haris Seferovic, deu vantagem aos helvéticos.

Na segunda parte, Lloris defendeu uma grande penalidade a Ricardo Rodríguez, aos 55 minutos, num lance que embalou a reviravolta francesa até ao 3-1. Benzema bisou aos 57 e 59 minutos e Paul Pogba assinou um golaço aos 75 minutos.

Só que, à semelhança da reação da Croácia ante a Espanha, a Suíça chegou ao 3-3 nos minutos finais. Seferovic bisou aos 81 minutos e Gavranovic assinou o golo que levou o jogo para prolongamento, aos 90 minutos.

Nas grandes penalidades, Gavranovic marcou para a Suíça a abrir (0-1), Pogba empatou para a França (1-1), Schär marcou para a Suíça (1-2), Giroud para os gauleses (2-2), Akanji para os helvéticos (2-3), Thuram para o campeão do mundo (3-3), Vargas para a Suíça (3-4), Kimpembe para a França (4-4), Mehmedi para a Suíça (4-5) e Mbappé viu Sommer defender o último penálti da série regular.