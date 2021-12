O golo de Thorgan Hazard com que a Bélgica derrotou Portugal nos oitavos de final do Europeu, eliminando a equipa de Fernando Santos da prova foi eleito o melhor golo do ano para a seleção dos Diabos Vermelhos.

O remate à entrada da área do jogador que pertence ao Borussia Dortmund bateu Rui Patrício e foi eleito pela federação belga como o melhor do ano.