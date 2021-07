A poucas horas do início do embate entre a Itália e a Espanha, a primeira meia-final do Euro2020, milhares de adeptos estão concentrados em redor do Estádio de Wembley.

Um ambiente de festa e confraternização entre espanhóis e italianos, com muitas bandeiras dos dois países do sul da Europa.

Enquanto não abrem as portas, os adeptos vão gritando pelos respetivos países, num duelo de decibéis que, para já, parece empatado.

Ora veja: