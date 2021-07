A Espanha apurou-se esta tarde para as meias-finais do Euro 2020, ao vencer a Suíça nos penáltis, depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar.

A seleção espanhola adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um autogolo, mas Shaqiri fez o empate aos 68 minutos, pouco antes de Freuler ter deixado os helvéticos reduzidos a dez unidades, depois de ver o vermelho direto.

Nos penáltis, la roja foi mais eficaz, com Oyarzabal a marcar o golo decisivo.

Na meia-final, a Espanha vai defrontar o vencedor do encontro entre a Bélgica e a Itália.