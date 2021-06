Quando Matthijs de Ligt foi expulso ainda com o nulo no marcador, aos 55 minutos, a seleção de Países Baixos sabia que tinha uma tarefa ainda mais hercúlea pela frente para manter-se no Euro 2020.

Depois disso, surgiram os buracos que desequilibraram o jogo.

Holes, diriam os britânicos. E diriam também os checos à boleia do seu número nove: Holes, Tomas Holes. Desbloqueou o marcador aos 68 minutos e assistiu para o goleador Patrik Schick sentenciar o terceiro jogo dos oitavos de final ao minuto 80.

Estes foram os momentos capitais do apuramento da República Checa, que vai agora fazer nova viagem neste Europeu: jogou duas vezes em Glasgow, uma em Londres, hoje em Budapeste e vai agora até Baku, para defrontar a Dinamarca, no primeiro jogo conhecido dos quartos de final.

Países Baixos-República Checa: o filme do jogo

A vitória premiou a equipa que acabou por ser mais aguerrida e física neste jogo. Os comandados de Jaroslav Silhavy raramente deram um lance por perdido e, na primeira parte, ora conseguiram fazer uso da imponência dos seus defesas e dos médios para ganhar lances pelo ar junto da sua área, ora condicionaram a saída com bola dos holandeses a partir de trás, com alguma pressão alta. Do outro lado, foram tentando transições rápidas com Schick como referência, mas nem sempre da melhor forma até ao descanso.

Dumfries foi sendo o grande pulmão ofensivo do lado de Países Baixos mas, ainda assim, foram mesmo os checos a criar mais perigo nos primeiros 45 minutos: Schick rematou à figura de Stekelenburg (28m), que teve depois a ajuda preciosa de De Ligt a cortar um remate com selo de golo a Barak, autor de um grande jogo (38m).

De resto, Barak, Coufal e Soucek foram os que mais correram neste jogo e a estatística espelha mesmo a disponibilidade que os checos tiveram na Puskás Arena.

Na segunda parte, a equipa de Países Baixos foi quase do céu ao inferno em poucos minutos: Malen, numa grande jogada após passe de Depay, quis fintar Vaclik e viu o 1-0 ficar preso nas mãos do guardião (52m), antes da expulsão com recurso ao vídeo-árbitro de Matthijs de Ligt, após falta sobre Schick: o central viu primeiro o amarelo, mas acabou depois com o vermelho.

A partir daí, praticamente só deu República Checa a nível ofensivo. Promes e Weghorst ainda foram a jogo, mas o conjunto de Frank de Boer perdeu ligação e forças perante a vontade checa, materializada quando Holes, de cabeça, concluiu um livre de Barak desviado por Kalas.

Depois, Holes destapou novo buraco na defensiva contrária quando aproveitou uma bola perdida a meio campo para furar entre dois defesas, entrar na área e assistir para o quarto golo de Patrik Schick neste Euro 2020, que aproximou o avançado de Cristiano Ronaldo na lista de melhores marcadores e selou o passaporte para os ‘quartos’ pela quarta vez na história da nação.