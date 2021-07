A UEFA abriu um inquérito para apurar as circunstâncias de um incidente registado nas bancadas no decorrer do embate entre a República Checa e a Dinamarca, em Baku, depois de dois stewards terem confiscado uma bandeira com as cores da LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero) a um adepto dinamarquês.

O caso aconteceu ainda antes do início do jogo quando dois seguranças confiscaram uma bandeira com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBT, que estava a ser exibida por um adepto da Dinamarca. «A UEFA jamais deu indicações aos seguranças do estádio de Baku, ou de qualquer outro estádio, para confiscarem bandeiras com o arco-íris», refere o organismo num comunicado em que informa que a referida bandeira acabou por ser devolvido ao seu proprietário.

Mas o incidente não ficou limitado à colorida bandeira. «As primeiras informações que recebemos foram que o referido adepto estava embriagado e alguns adeptos locais estavam a ficar agressivos para com ele. Os comissários intervieram, mas permitiram que o adepto continuasse na bancada, apesar do seu estado», refere ainda a UEFA.

A Associação de Adeptos Europeus (FSE) também reagiu ao incidente. «Para sermos claros, esta é uma violação grosseira dos regulamentos da UEFA para o torneio», comentou a FSE no Twitter, dizendo aina que está em comunicação com as autoridades competentes para «esclarecer a situação».