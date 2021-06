Gareth Bale foi eleito pela UEFA como o melhor em campo no triunfo do País de Gales sobre a Turquia (2-0), esta quarta-feira, em Baku, em jogo do Grupo A do Euro2020.

O jogador do Real Madrid esteve em especial evidência, fazendo assistências para os dois golos da sua equipa, além de ter desperdiçado uma grande penalidade.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)



Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)



Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)



França-Alemanha: Paul Pogba (França)



Finlândia-Rússia: Aleksei Miranchuk (Rússia)

Turquia-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)