Patrick Schick igualou Cristiano Ronaldo no topo da lista dos melhores marcadores do Euro2020 ao marcar o seu quinto na derrota diante da República Checa diante da Dinamarca (1-2), mas, pelos critérios da UEFA, é o internacional português que continua a liderar a corrida à Bota de Ouro do Europeu caso não seja alcançado até ao final do torneio.

A UEFA tem em consideração as assistências em caso de empate e Cristiano Ronaldo, além dos cinco golos que marcou, três deles de penálti, conta ainda com uma assistência na derrota diante da Alemanha (2-4).

Patrick Schick, por seu lado, somou os mesmos cinco golos, incluindo uma grande penalidade, mas não soma qualquer assistência. O avançado checo, tal como Ronaldo, já está afastado da competição, tal como os mais diretos perseguidores, todos com quatro golos: Benzema (França), Forsberg (Suécia) e Lukaku (Bélgica).

Mas entre os jogadores que contam com três golos, há três ainda em competição e que podem ainda contar com dois jogos para alcançar o goleador português, os ingleses Sterling e Harry Kane e o dinamarquês Dolberg.

Tal como na atual edição, o Euro2000 também terminou com dois jogadores com um total de cinco golos, o holandês Kluivert e o sérvio Milosevic, mas ao longo da história dos Europeus há mais jogadores com cinco ou mais golos: Michel Platini (9 golos no Euro1984), Van Basten (5 no Euro88), Allan Shearer (5 no Euro96), Milan Baros (5 no Euro2004) e Griezmann (6 no Euro2016).