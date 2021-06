Depois de Cristiano Ronaldo ter tirado as garrafas de Coca-Cola de cima da mesa da conferência de imprensa no Euro2020, Paul Pogba teve um gesto semelhante, mas com cerveja. O francês, que não bebe álcool por ser muçulmano, retirou uma garrafa de cerveja do enquadramento, independentemente de a cerveja em causa não ter álcool.

Segundo o L’Equipe, apesar de a UEFA ter pedido aos jogadores que não mexessem nas garrafas, destacando a importância dos patrocínios, Martin Kallen, diretor do Euro 2020, admitiu que há «compreensão» nos casos como o de Pogba.

«Se for por motivos religiosos, não precisam de ter a garrafa lá», afirmou o responsável.

O Telegraph diz que as equipas já estão a ser questionadas sobre se os jogadores ou treinadores que estarão nas conferências de imprensa se opõem a ter a garrafas de cerveja junto a eles.

Karim Benzema, que também é muçulmano, foi eleito homem do jogo frente a Portugal e, quando esteve em conferência de imprensa, já não havia na mesa nenhuma garrafa de cerveja, apesar de o troféu ter inscrito o nome da Heineken.