Paulo Sousa não escondeu a desilusão depois da derrota da Polónia diante da Eslováquia na abertura do Grupo E do Euro2020, mas lembrou que ainda há seis pontos em disputa e é preciso continuar a acreditar na qualificação para a fase a eliminar, num grupo que conta ainda com a Sueca ou a Espanha.

«A ideia era sermos ser protagonistas com bola e criar oportunidades, e isso fizemos. Podíamos ter feito melhor, é verdade. Temos de melhorar e mostrar mais coragem, especialmente nas nossas linhas mais recuadas», começou por destacar.

A Polónia ainda reagiu bem no início da segunda parte e chegou ao empate, mas depois permitiu nova recuperação da Eslováquia com um golo numa bola parada, finalizado por Skriniar que surgiu na área sem marcação. «Trabalhamos esta semana para termos um homem a marcar Skriniar e perdemo-lo na marcação de um canto. Tenho de olhar para esse lance com atenção e tentar perceber como é que ele surgiu ali sem marcação», comentou.

Uma grande desilusão para a Polónia frente ao adversário que, à partida, apresentava-se como o mais acessível do grupo. «Não são só os polacos que estão desiludidos. Eu também estou desiludido – toda a equipa está desiludida – não podemos perder um jogo desta forma», destacou ainda.