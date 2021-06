Cristiano Ronaldo igualou nesta quarta-feira o recorde de Ali Daei, como melhor marcador da história de seleções, com 109 golos.

Com o bis diante da seleção francesa, ambos de penálti, o capitão da seleção portuguesa chegou aos cinco golos no Euro2020, isolando-se também na lista de melhores marcadores.

O primeiro golo de Ronaldo pela seleção foi no Euro2004, diante da Grécia, no jogo de abertura do Europeu que Portugal organizou.

