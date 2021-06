Mesmo sem estar fisicamente no Parken Stadium, em Copenhaga, onde a Dinamarca assegurou o apuramento para os oitavos de final do Euro2020, Christian Eriksen esteve na cabeça de todos os que ali estiveram.

Na cabeça dos 38 mil adeptos, claro, mas sobretudo na dos companheiros de equipa que lhe dedicaram cada um dos quatro golos que valeu a vitória sobre a Rússia (4-1) e também o apuramento, que foram buscar depois de ter partido para a última jornada da fase de grupos no ultimo lugar, sem qualquer ponto somado.

E pouco depois do apito final, o médio do Inter Milão mostrou que também ele ‘estava’ com a equipa, ‘aplaudindo’ o apuramento, através de uma mensagem nas redes sociais.