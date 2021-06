Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem enigmática na conta pessoal do Instagram que pode ser interpretada como uma respostas às criticas do desempenho da Seleção Nacional no Euro2020 que prepara o decisivo embate com a França.

«Enquanto você copia o meu passado. Eu invento novos futuros», escreveu o capitão da seleção portuguesa a menos de 48 horas do último jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa.

Ainda sem a qualificação garantida para os oitavos de final, Cristiano Ronaldo marcou nos dois primeiros jogos, bisando na vitória sobre a Hungria (3-0) e voltando a marcar na derrota com a Alemanha (2-4).

Uma mensagem que surge acompanhada por uma fotografia do momento em que os jogadores cantaram o hino nacional no jogo com a Alemanha e que já conta com mais de cinco milhões de «gostos».