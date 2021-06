Fernando Santos considera que Portugal vai entrar agora na fase do «mata-mata» nos oitavos de final do Euro2020 e, numa conversa informal com os jornalistas que estão a acompanhar o Campeonato da Europa, defendeu que para ultrapassar a seleção está obrigada a «jogar bem». O selecionador já tinha assinalado uma melhoria na exibição frente à França, mas deu o exemplo da Espanha que também cresceu no último jogo depois de ter somado dois empates consecutivos.

«Perfeição? Não sei se alguma equipa vai atingir. A Espanha agora voltou a ser principal favorita do Campeonato da Europa. Nos dois primeiros jogos não sei o que é que diziam lá em Espanha porque não leio jornais, muito menos espanhóis, mas não sei o que terá acontecido em Espanha quando empataram os dois primeiros jogos a jogar em casa. Só me lembro de ouvir um jogador a apoiar o Morata», começou por destacar

O selecionador considera ainda que na fase a eliminar, cada jogo será como uma final, acabando por citar Scolari. «Esta competição é muito dura, agora entrámos numa frase que, como dizia Scolari, é de mata-mata. Não gosto da expressão em si, sou pela vida e não sou pela morte, mas a expressão é essa mesmo. Como dizia um presidente que tive já há muitos anos, isto agora são finais. As finais não se jogam, ganham-se», acrescentou.

Para ganhar, defende Santos, é obrigatória jogar-se bem. «Para ganharmos temos de jogar bem. Se não se jogar bem, não se pode ganhar, principalmente a este nível. Quando a qualidade da tua equipa é muito superior a um adversário, que é o que acontece nos campeonatos muitas vezes, mesmo que não jogues bem, acabas por ganhar. Agora a este nível, com este conjunto de equipas, se não jogas bem, tens uma grande probabilidade de perder. Quanto muito empatas. Para ganhares tens de jogar bem.

E o que é jogar bem? «Jogar bem é defender bem, atacar bem, estar bem nas transições, nas bolas paradas. É o adversário não fazer golos à gente e a gente marcar a eles. Isso é que para mim é jogar bem. Se alguém não concordar, ok…», destacou ainda.