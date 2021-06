Fernando Santos desvalorizou o facto de Portugal jogar com menos adeptos nas bancadas frente à Hungria, recordando que já foi assim em todos os jogos do Euro2016 e deixou uma mensagem dirigida aos «11 milhões» que vão estar a torcer por fora.

«Promessas não faço, mas quero deixar uma mensagem. Acredito que número vai ser tão ou mais elevado do que em 2016, porque o que conta não é apenas presencial. No estádio, pelas contingências, as pessoas ainda têm algum receio e não estarão no número que se calhar desejávamos, mas já em França na maioria dos jogos estivemos sempre em desvantagem, mas em termos de público fomos sempre melhores», começou por destacar.

«Depois temos todos os outros, os que estão em Portugal e na diáspora. São mais de 11 milhões e esses não vão falhar. Vão estar com a equipa portuguesa, vão estar a torcer em casa, nas praças, onde quer que seja, há sempre um português a vibrar com a seleção nacional. Para eles, o que posso dizer com grande convicção é que a minha equipa vai dar tudo o que tem, em termos de concentração, atitude e qualidade, para dar uma alegria aos portugueses», acrescentou ainda.