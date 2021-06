Fernando Santos ainda não fala de um regresso à final, mas está convicto que o caminho de Portugal no Euro2020 não vai terminar no próximo domingo, no jogo frente à Bélgica. Prova disso é que as «malas» da comitiva vão seguir diretamente de Budapeste para a Cidade do Futebol, o novo quartel general da seleção depois dos oitavos de final.

«Tenho a mesma convicção, se não levava as malas para Sevilha para que, se as coisas não corressem bem, ia logo para casa. Espero ir para casa daqui a um tempo, portanto a convicção é a mesma», comentou o selecionador no decorrer de uma conversa com os jornalistas portugueses que estão a acompanhar o Euro2020.

O técnico esclareceu a mudança de Budapeste para a Cidade de Portugal, justificando que não tem que ver com o apoio dos adeptos, mas sim por questões logísticas. «Reunimos ontem à noite. Perante o cenário que é Portugal passar e ter cinco dias para preparar o jogo seguinte faz mais sentido estar na Cidade do Futebol do que em Budapeste, porque a seguir há um jogo em Munique e depois em Londres. Por questões logísticas: não temos de andar de autocarro para ir para campo de treinos, podemos fazer recuperação à hora que quisermos», explocou.

A confiança é tão grande que a bagagem vai sair de Budapeste e vai sair diretamente para Lisboa. Já nem vai para Sevilha. Isto porque a convicção é a de continuar a trabalhar na Cidade do Futebol, na segunda-feira, depois de ultrapassar a Bélgica.

O selecionador, entre outros temas, comentou ainda a prestação de Cristiano Ronaldo que, ao fim de três jogos, já o melhor marcador da competição, com cinco golos. «Não temo nada com o Ronaldo. O Ronaldo é o Ronaldo que sempre foi, com uma disponibilidade muito grande para servir a Seleção Nacional. A procurar fazer aquilo que faz bem em campo, que é procurar fazer golos. Nem sempre consegue, mas sempre tenta, sempre luta por isso. Depois o compromisso que tem com a equipa, sempre o mostrou. Depois o resto, virá a acontecer o que tiver de acontecer, não me preocupo individualmente com essas questões», comentou ainda.