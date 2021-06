Mathias Ginter considera que será um erro se a seleção alemã se concentrar apenas em Cristiano Ronaldo, no jogo de sábado, com Portugal, da segunda jornada do grupo F do Euro2020.

«Seria um erro pensar apenas em Cristiano Ronaldo. Portugal tem outros jogadores perigosos no ataque e outros que podem trazer perigo vindos de trás, como o Raphael Guerreiro», alertou o central alemão, antecipando o encontro que tem início marcado para as 17h00, na Allianz Arena, em Munique.

O central, que chegou a ser colega de Raphael Guerreiro em Dortmund, antes de se transferir para o Borussia Mönchengladbach, disse ainda conhecer bem Cristiano Ronaldo, por já ter defrontado o avançado português.

«Conheço bem, não é segredo para ninguém que é um dos melhores avançados do mundo e temos de estar muito atentos», sublinhou, lembrando também o último jogo diante de Portugal, que a Alemanha venceu por 4-0, no Mundial de 2014.

Na ocasião, o central tinha apenas 20 anos e assistiu ao jogo como suplente não utilizado. «Era o meu primeiro jogo no meu primeiro grande torneio e a vitória foi muito importante, mas já foi há muito tempo», lembrou Ginter, assinalando que seria positivo manter as estatísticas favoráveis.

Para o jogo de sábado, o defesa alemão disse também que é indiferente jogar numa linha de três defesas, como aconteceu diante da França, ou quatro, numa estratégia que até pode ser flexível dentro de um mesmo jogo.

«O importante é sabermos que podemos jogar nos dois sistemas, mas não é muito importante, às vezes até há flexibilidade dentro de um mesmo jogo», assinalou ainda.