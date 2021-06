Renato Sanches destacou como positivo o expetável regresso da Seleção Nacional à Cidade do Futebol, caso Portugal vença a Bélgica, no próximo domingo, em detrimento de Budapeste que foi o quartel-general da Seleção Nacional na primeira fase do Euro2020.

«Vamos estar em casa. Nenhum grupo, nenhum jogador vai sentir-se mais relaxado por estar em casa, pelo contrário, vai-se sentir-se mais confiante, porque temos o apoio do nosso povo. Sendo em Portugal ou em Budapeste, estamos focados no nosso objetivo», destacou o médio do Lille em conferência de imprensa.

Uma mudança que o médio garante que não vai abalar o espírito da equipa, pelo contrário só pode servir para o reforçar. «Foram jogo completamente diferentes, o primeiro ganhámos, o segundo perdemos e depois empatámos. Mas mudar para Cidade do Futebol não pode mexer connosco emocionalmente. É sempre bom estar em Portugal, estamos em casa e sentimos o apoio de todos os portugueses», insistiu.