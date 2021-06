Renato Sanches está em alta na Seleção Nacional que está a disputar a fase final do Euro2020. Depois das boas indicações que já tinha dado como suplente nos primeiros jogos, o médio do Lille conquistou a titularidade e voltou a convencer no determinante empate frente à França. Apesar dos muitos elogios da comunicação social, o médio segue com os pés bem assentes na terra e diz que qualquer um dos 26 eleitos por Fernando Santos está pronto para jogar e deu o exemplo de Palhinha.

«Tenho feito o meu trabalho, tenho dado sempre o meu melhor sempre que jogo. Tive a oportunidade de jogar a titular contra a França, acho que fiz um bom jogo, eu e a equipa. Isso é importante, mas acho que temos um grupo de 26 jogadores com muita qualidade. O Palhinha também entrou frente à França, jogou os últimos 45 minutos e também esteve muito bem. Acho que todos estamos bem e preparados para dar uma boa resposta quando o mister nos puser a jogar», comentou.

Apesar dos muitos elogios, Renato Sanches insiste em destacar o grupo. «Claro que vejo televisão, mas a media é um bocado hoje estamos bem, amanhã estamos mal. Ligar a isso não é algo que nos vai fazer melhor jogadores ou mudar a nossa mente. Sabemos o que temos de fazer dentro de campo, não são os jornais que jogam, somos nós que estamos dentro do campo e é o mister que decide. Acima de tudo temos de respeitar isso», prosseguiu.

O internacional português defende ainda que os jogadores querem de aproveitar o momento, mas sempre com a intenção de vencer. «Não nos podemos deixar levar pela media ou pelas redes sociais. No futebol hoje estamos bem, mas amanhã não sabemos o que pode acontecer. Temos de aproveitar o momento e divertimo-nos porque nós os jogadores sonhamos sempre com estes momentos para jogar e se estamos aqui temos de desfrutar, mas desfrutar com intenções de ganhar», acrescentou.

A Bélgica tem um meio-campo de luxo com jogadores com a tarimba de Hazard e De Bruyne, mas Renato Sanches diz que a estratégia para o jogo de domingo cabe a Fernando Santos delinear. «Claro que já falámos sobre a Bélgica, ainda hoje tivemos uma reunião. O mister é que está a montar a estratégia para o jogo e nós todos estamos focados no jogo. As questões do meio-campo, o mister é que vai decidir aquilo que é melhor para a equipa. Nós só temos de responder da melhor maneira», destacou ainda.