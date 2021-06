Ficou para a história o gesto de Renato Sanches na final do Euro2016 ao apontar para Eder e a anunciá-lo como o homem que ia decidir o título frente à França no momento em que o avançado rendeu o médio. Desafiado a escolher um novo protagonista para a final do Euro2020, o jogador do Lille prometeu que, caso a seleção chegue à final de Wembley, vai eleger um novo companheiro para decidir a final.

Em conferência de imprensa, o médio começou por comparar a equipa do Euro2016 com a atual. «Todo o grupo de 2016 tinha muita qualidade também. Era um grupo de jogadores diferente, mas este ano também temos jogadores que jogam em grande ligas e ganharam os seus campeonatos. Acho que o grupo tem tanta qualidade como em 2016», começou por referir.

Quanto ao sucessor de Eder, Renato Sanches deixa para mais tarde. «Esperemos chegar à final, depois na final decido a quem aponto o dedo», atirou ainda.