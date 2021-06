Ruben Dias considera que a Seleção nacional entrou bem no Campeonato da Europa, com a vitória sobre a Hungria (3-0), mas também diz que Portugal vai ter de «melhorar» para bater a Alemanha este sábado, no segundo jogo do Grupo F do Euro2020.

«As nossas expetativas são que vamos defrontar uma seleção de nível alto, uma das melhores presentes no campeonato da Europa, num lote na qual a nossa também está inserida. Temos consciência de que, apesar de termos começado muito bem o Euro, é preciso ter os pés no chão, tirar que o fizemos de bom, mas também entender que vamos ter de estar melhores para conseguir vencer este jogo», começou por destacar em relação o jogo deste sábado.

No primeiro jogo, com a Hungria, Portugal jogou com dois médios defensivos à frente da defesa, um contexto diferente ao que o defesa do Manchester City está habituado. «Acho que a diferença resume-se ao que o jogo pede, ao que o adversário pede e ao que o nosso mister concebe para o jogo. Só temos de entendê-la e executá-la o melhor possível. Agora é um novo contexto, novas dificuldades, vamos estar preparados para elas», acrescentou ainda.