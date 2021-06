Raphael Guerreiro desbloqueou o marcador na vitória de Portugal sobre a Hungria (3-0), em Budapeste, na abertura do Grupo F do Euro2020.

Um primeiro golo que chegou apenas ao minuto 84, de ressalto em ressalto, com Rafa a escapar pela direita e a cruzar contra Szalai e a bola a sobrar para o lateral do Borussia Dortmund que foi feliz no remate, com a bola a sofrer um desvio e Órban e a trair Gulásci.

Ora veja: