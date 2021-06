O gesto de Cristiano Ronaldo ao afastar uma conhecida marca de refrigerante para promover o consumo de água, em plena conferência de imprensa da Seleção Nacional, antes do jogo com a Hungria, criou uma onda imparável no mundo do futebol, com vários jogadores a seguirem o exemplo do internacional português e até o selecionador russo aderiu à iniciativa, mas de um modo muito particular.

Depois do mediático gesto do internacional português, antes da estreia no Euro2020, já vimos o italiano Manuel Locatelli a fazer o mesmo, depois de ter marcado dois golos na vitória sobre a Suíça, e uma versão adaptada do francês Paul Pogba com uma garrafa de cerveja.

Mas antes destes dois jogadores, já o selecionador russo, Stanislav Cherchesov, tinha também feito uma brincadeira com as duas garrafas de refrigerante que aparecem em destaque em todas as conferências de imprensa do Euro2020. Foi logo no dia a seguir ao gesto de Cristiano Ronaldo, na passada terça-feira, quando o selecionador russo fez a antevisão do jogo com a Finlândia.

O selecionador russo pegou nas duas garrafas, utilizou uma como ferramenta e abriu a outra antes de dar um golo logo a abrir a conferência de imprensa. Uma ação caricata de um representante de um país que, nos tempos da antiga União Soviética, referia-se à referida marca de refrigerantes como «a água suja do imperialismo».

Ora veja: