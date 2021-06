O futebolista Sergio Busquets foi eleito, para a UEFA, o homem do jogo no Croácia-Espanha, que terminou com triunfo dos espanhóis por 5-3 no prolongamento e consequente apuramento para os quartos de final do Euro 2020.

Busquets foi titular na seleção comandada por Luis Enrique e saiu já no prolongamento, aos 101 minutos, para o lugar de Rodri.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)

Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)

Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)

França-Alemanha: Paul Pogba (França)

Finlândia-Rússia: Aleksei Miranchuk (Rússia)

Turquia-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)

Itália-Suíça: Manuel Locatelli (Itália)

Ucrânia-Macedónia do Norte: Andriy Yarmolenko (Ucrânia)

Dinamarca-Bélgica: Romelu Lukaku (Bélgica)

Países Baixos-Áustria: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Suécia-Eslováquia: Alexander Isak (Suécia)

Croácia-República Checa: Luka Modric (Croácia)

Inglaterra-Escócia: Billy Gilmour (Escócia)

Hungria-França: Laszlo Kleinheisler (Hungria)

Portugal-Alemanha: Robin Gosens (Alemanha)

Espanha-Polónia: Jordi Alba (Espanha)

Itália-País de Gales: Federico Chiesa (Itália)

Suíça-Turquia: Xherdan Shaqiri (Suíça)

Macedónia do Norte-Países Baixos: Wijnaldum (Países Baixos)

Ucrânia-Áustria: Florian Grillitsch (Áustria)

Finlândia-Bélgica, Kevin De Bruyne (Bélgica)

Croácia-Escócia: Nikola Vlasic (Croácia)

Rep. Checa-Inglaterra: Bukayo Saka (Inglaterra)

Eslováquia-Espanha: Sergio Busquets (Espanha)

Suécia-Polónia: Emil Forsberg (Suécia)

Alemanha-Hungria: Kimmich (Alemanha)

Portugal-França: Karim Benzema (França)

País de Gales-Dinamarca: Kasper Dolberg (Dinamarca)



Itália-Áustria: Leonardo Spinazzola (Itália)

Países Baixos-República Checa: Tomas Holes (República Checa)



Bélgica-Portugal: Thorgan Hazard (Bélgica)

Croácia-Espanha: Sergio Busquets (Espanha)