A Itália conquistou o seu segundo título de campeão da Europa e, com esta vitória, Atalanta, Lazio e Sassuolo juntam-se aos 104 clubes que já contribuíra com, pelo menos um jogador, para a conquista de um título europeu. Uma lista liderada pelos gigantes Bayern Munique (19 jogadores), Real Madrid (16), Barcelona (15) e Juventus (10), mas que também conta com clubes portugueses, com o Sporting à cabeça, todos originários do histórico título de 2016.

A liderança do Bayern Munique é fácil de explicar, não só pelos muitos jogadores que o clube bávaro fornece à Mannschaft, mas também pelo fato da Alemanha já ter três títulos. A mesma explicação para o Barcelona e Real Madrid, uma vez que a Espanha também já conquistou três Campeonatos da Europa.

Com a recente vitória da Itália, a Juventus juntou-se ao restrito grupo dos dois dígitos, juntando aos campeões os nomes de Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci and Federico Bernardeschi.

No que diz respeito aos portugueses, o Sporting é o que conta com maior número de campeões europeus, uma vez que no Euro2016 contribuiu com Rui Patrício, Adrien Silva, João Mário e William Carvalho. Surge depois o Benfica, com Eliseu e Renato Sanches, e ainda FC Porto e Sp. Braga, representados por Danilo e Rafa respetivamente.

Uma lista que conta com algumas curiosidades. O Manchester United, por exemplo, contribuiu apenas com dois jogadores, tantos como os dinamarqueses do Lyngby ou como o Benfica, e ambos eram guarda-redes: Peter Schmeichel (Euro1992) e Fabien Barthez (Euro2000).

Os 104 clubes que já contribuíram para títulos europeus (inclui jogadores não utilizados):

19: Bayern München

16: Real Madrid

15: Barcelona

10: Juventus

9: Bordéus, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Inter Milão e Valência

8: Milan e Monaco

7: Chelsea e Slovan Bratislava

6: Colónia, Panathinaikos e Saragoça

5: AEK, Ajax, Liverpool, Nápoles, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven e Werder Bremen

4: Athletic Bilbao, Arsenal, Atlético de Madrid, Brøndby, Fiorentina, Hamburgo, Lyngby, Olympiakos, Roma, SPORTING, Estugarda e Torino

3: Dínamo Moscovo, Dínamo Tbilisi, Dukla Praga, Inter Bratislava, Sassuolo, Sevilha, Slavia Praga, Spartak Moscovo, Villarreal

2: Atalanta, Auxerre, BENFICA, Beşiktaş, Bologna, Cagliari, Duisburgo, Dínamo Kiev, Eintracht Frankfurt, Feyenoord, Kaiserslautern, Košice, Lazio, Lokomotiv Moscovo, Maiorca, Manchester United, Real Betis, Schalke, Toulouse

1: Aarhus, Anderlecht, B 1903, Bohemians Praga, Bolton Wanderers, SP. BRAGA, CSKA Moscovo, Den Bosch, Dinamo Zagreb, Fortuna Düsseldorf, Fortuna Sittard, Freiburg, Getafe, Hansa Rostock, Karlsruher, Leicester City, Lokomotiva Košice, Lille, Lyon, Málaga, Manchester City, Marselha, Malines, Mulhouse, Nantes, Odense, Parma, FC PORTO, Roda, Silkeborg, Spartak Trnava, Sochaux, Southampton, Teplice, Torpedo Moscovo, SKA Rostov, Trabzonspor, Udinese, Varese, Vejle e Wolfsburg.