Artem Biesedin, avançado ucraniano que saiu lesionado do jogo entre a Suécia e a Ucrânia, nos oitavos de final do Euro2020, vai ficar pelo menos seis meses afastado dos relvados.

O jogador que foi vítima de uma entrada ‘criminosa’ de Danielson, no início do prolongamento, foi diagnosticado com uma fratura no joelho esquerdo, além de lesões no ligamento cruzado posterior, bem como nos laterais externos e internos, segundo informou o médico da seleção da Ucrânia.

O jogador de 25 anos, que a federação ucraniana já tinha anunciado estar fora do que resta do Euro, vê confirmado um cenário bem mais grave e vai falhar a primeira parte da época no Din. Kiev.

Recorde a entrada de Danielson que provocou a lesão grave a Biesedin: