A Ucrânia venceu a Suécia por 2-1, com o golo decisivo a ser apontado por Dovbyk no primeiro minuto de descontos do prolongamento (!), quando já quase toda a gente pensava nos penáltis.

Zinchenko deu vantagem à Ucrânia, com um golo aos 28m, mas Emil Forsberg empatou em cima do intervalo. Na segunda parte o jogo foi bastante animado, com três bolas nos ferros, mas só no prolongamento houve mais um golo mesmo a acabar o tempo extra, isto depois de Danielson ter sido expulso aos oito minutos do prolongamento.

Nos quartos de final, a Ucrânia vai defrontar a Inglaterra, que também nesta terça-feira eliminou a Alemanha.