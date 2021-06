A República Checa bateu os Países Baixos por 2-0, no Puskas Arena, em Budapeste, e marcou encontro com a Dinamarca que, na véspera, goleou o País de Gales por 4-0, nos quartos de final do Euro2020.

Tomás Holes abriu o marcador, aos 68 minutos, enquanto Schick aumentou a vantagem dos checos, aos 80, num jogo que acabou por definir a terceira equipa a seguir para os quartos de final do Europeu, depois da Dinamarca e da Itália no sábado.

Ficou, assim, definido o primeiro jogo dos quartos de final, com a República Checa a defrontar a Dinamarca, no próximo sábado, num jogo que está marcado para Baku, capital do Azerbaijão.

Esta noite fica definido mais um jogo do calendário dos quartos de final, uma vez que o vencedor do Bélgica-Portugal, em Sevilha, já sabe que vai defrontar a Itália, na próxima sexta-feira, em Munique.